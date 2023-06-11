Video Yaşam Araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı | Video
Araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı | Video

Araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı | Video

11.06.2023 | 11:25

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde sürdürülen çalışmalar sonucu, il dışından kente uyuşturucu madde sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgiler elde edilen araç, il merkezinde durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan C.Ü. ve Y. K. isimli şahısların üzerinde yapılan kontrollerde, 24,71 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

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