Araçtan bahçeye uçtu! 1 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video
Samsun'un Alaçam ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaraladığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay yerinden kaçan ve yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen otomobil sürücüsü Murat K., kazadan 4 saat sonra Yakakent'te saklandığı arkadaşının evinde Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Murat K. işlemlerinin ardından çıkarıldığı Alaçam Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Tutuklanan Murat K.'nin 10 gün önce Yakakent'te yapılan uygulamada "alkollü araç kullanmaktan" hakkında işlem yapıldığı ve ehliyetinin alındığı öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aracın hızla çarpma ve Gülcihan Baş'ın evin bahçesine uçma anı yer alıyor.
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