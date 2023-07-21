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Araçtan bahçeye uçtu! 1 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video

Araçtan bahçeye uçtu! 1 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video

21.07.2023 | 11:46

Samsun'un Alaçam ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaraladığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İki gün önce Samsun-Sinop karayolunda meydana gelen ölümlü trafik kazasında, Sinop istikametine seyir halinde olan otomobil, Yakacık mevkiinde aynı istikamete seyir halinde olan Mahmut Baş'ın(46) kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mahmut Baş yararlanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Gülcihan Baş (66) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan ve yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen otomobil sürücüsü Murat K., kazadan 4 saat sonra Yakakent'te saklandığı arkadaşının evinde Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Murat K. işlemlerinin ardından çıkarıldığı Alaçam Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Tutuklanan Murat K.'nin 10 gün önce Yakakent'te yapılan uygulamada "alkollü araç kullanmaktan" hakkında işlem yapıldığı ve ehliyetinin alındığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA
Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aracın hızla çarpma ve Gülcihan Baş'ın evin bahçesine uçma anı yer alıyor.

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