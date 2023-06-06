Video Yaşam Araçtan börek kabının kapağını çalıp kaçan tilki, börek teklifiyle geri döndü | Video
Araçtan börek kabının kapağını çalıp kaçan tilki, börek teklifiyle geri döndü | Video

Araçtan börek kabının kapağını çalıp kaçan tilki, börek teklifiyle geri döndü | Video

06.06.2023 | 11:07

Antalya’nın Manavgat ilçesinde piknik alanındaki bir aracına penceresinden girip börek kabının kapağını çalan tilki ile onu kovalayan genç sürücünün görüntüleri sosyal medyada viral oldu. “Oğlum kapağı bırak, börek vereyim” diyen sürücü, kaçmayı bırakıp yanına gittiği tilkiden 4 börek dilimi karşılığında kapağı geri alabildi.

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Seleukeia Antik Kenti sınırlarındaki ormanlık alana arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için gelen 22 yaşındaki Alperen Uslu, araçtan malzemeleri indirip kapısını ve penceresini açık bıraktı. Bu sırada bir tilkinin aracın yanına yanaştığını gören Uslu, cep telefonuyla kayda girdi. Pencereden araca giren tilki, içerisinde börek bulunan kabın kapağını alıp kaçmaya başladı.

"OĞLUM KAPAĞI BIRAK, BÖREK VEREYİM"
Peşine takıldığı tilkiye, "Oğlum kapağı bırak, börek vereyim" diye seslenen Uslu, bir süre kovalamacanın ardından pes etti. Bir süre sonra ise tilkinin geri döndüğünü gören Uslu, kaptaki börekleri tilkiye vermeye başladı. 4 dilim börek karşılığında kapağı tekrar alabilen Uslu ile tilkinin o anları gülümsetti.

"4 TANE BÖREK YEDİ, BARIŞTIK"
Yaşadığı o anları anlatan Uslu, "Arabanın camından içeri atladı, içeride de börek vardı. Büyük ihtimalle kokusuna geldi. Kapağı alıp kaçmaya başladı bu sefer, ben de arkasından koştum. Daha sonra geri geldi, 4 tane börek yedi ve barıştık. Güzel bir anı oldu bizim için" dedi.

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