Video Yaşam Araçtan havaya ateş açtı! Silahlarla suçüstü yakalandı | Video

Araçtan havaya ateş açtı! Silahlarla suçüstü yakalandı | Video

Araçtan havaya ateş açtı! Silahlarla suçüstü yakalandı | Video
04.07.2021 | 09:41

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İstanbul’da bir kişi, bir adresten başka bir adrese taşıdığı ruhsatsız silahlarla yakalandı. Satılarak piyasaya sürülmesi hedeflenen çok sayıda silah ele geçirildi.

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İstanbul Polisi; Avcılar Cihangir Mahallesi Ali Fuat Başgil Caddesi'nde seyir halindeki bir araç içerisinden silahla havaya ateş edildiğini tespit etti. Araç takibe alındı ve Osman Ağa Caddesi üzerinde önü kesilerek durduruldu. Araç içerisinde bulunan G.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda; 3'ü kuru sıkı altı ruhsatsız tabanca, yedi şarjör, 26 mermi, 10,21 gram uyuşturucu madde ve bir uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Benzer suçlardan kaydı bulunduğu tespit edilen G.Y. isimli şüpheli adliyeye sevk edildi.

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