Video Yaşam Aralarında eski yüzbaşının bulunduğu kaçak silah çetesine operasyon: 14 gözaltı | Video
Aralarında eski yüzbaşının bulunduğu kaçak silah çetesine operasyon: 14 gözaltı | Video

Aralarında eski yüzbaşının bulunduğu kaçak silah çetesine operasyon: 14 gözaltı | Video

14.11.2022 | 15:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Patlamada yaralandı, hasta yatağında anlattı: “Bir anda oldu, hemen ara sokağa geçtik” | Video 01:39
Patlamada yaralandı, hasta yatağında anlattı: “Bir anda oldu, hemen ara sokağa geçtik” | Video 14.11.2022 | 15:57
Saldırıyı gerçekleştiren teröriste dair yeni detaylar ortaya çıktı! Karı-Koca kılığında... | Video 00:08
Saldırıyı gerçekleştiren teröriste dair yeni detaylar ortaya çıktı! Karı-Koca kılığında... | Video 14.11.2022 | 15:50
Aralarında eski yüzbaşının bulunduğu kaçak silah çetesine operasyon: 14 gözaltı | Video 03:30
Aralarında eski yüzbaşının bulunduğu kaçak silah çetesine operasyon: 14 gözaltı | Video 14.11.2022 | 15:49
İstiklal’deki saldırıda eşini ve kızını kaybeden Mevlüdiye: ’Üzerimde kocamla kızımın kanı var’ | Video 04:07
İstiklal'deki saldırıda eşini ve kızını kaybeden Mevlüdiye: 'Üzerimde kocamla kızımın kanı var' | Video 14.11.2022 | 14:36
Taksim’deki terör saldırısında şehit olan Yusuf Meydan ve kızı Ecrin toprağa verildi | Video 05:00
Taksim'deki terör saldırısında şehit olan Yusuf Meydan ve kızı Ecrin toprağa verildi | Video 14.11.2022 | 15:06
Babasının ölümüne sebep olduğu genç toprağa verildi | Video 02:24
Babasının ölümüne sebep olduğu genç toprağa verildi | Video 14.11.2022 | 14:35
Küçükçekmece’de teröristin yakalandığı ev görüntülendi | Video 04:10
Küçükçekmece'de teröristin yakalandığı ev görüntülendi | Video 14.11.2022 | 13:00
SON DAKİKA: Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin ifadesi ortaya çıktı | Video 00:09
SON DAKİKA: Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin ifadesi ortaya çıktı | Video 14.11.2022 | 12:36
Gazeteci yazar Ahmet Kekeç, vefatının 2. yılında anılıyor | Video 04:16
Gazeteci yazar Ahmet Kekeç, vefatının 2. yılında anılıyor | Video 14.11.2022 | 12:52
Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler anısına vatandaşlar karanfil bıraktı | Video 00:54
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler anısına vatandaşlar karanfil bıraktı | Video 14.11.2022 | 12:40
Müge Anlı’da Selim Yalçınkaya cinayetinde ihanet çemberi! Eski eş Derya itiraf etti: Mahkemede yalan söyledim... | Video 09:06
Müge Anlı’da Selim Yalçınkaya cinayetinde ihanet çemberi! Eski eş Derya itiraf etti: "Mahkemede yalan söyledim..." | Video 14.11.2022 | 12:16
Müge Anlı SON BÖLÜM İZLE | 14 Kasım 2022 Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert Tamamı Kesintisiz izle! | Video 10:40
Müge Anlı SON BÖLÜM İZLE | 14 Kasım 2022 Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert Tamamı Kesintisiz izle! | Video 14.11.2022 | 16:40
Manisa’da küçük sanayi sitesinde yangın: 1 yaralı | Video 00:53
Manisa’da küçük sanayi sitesinde yangın: 1 yaralı | Video 14.11.2022 | 11:50
İstiklal Caddesi’nde patlamada ölenlerin anısına karanfil bırakıldı | Video 05:34
İstiklal Caddesi'nde patlamada ölenlerin anısına karanfil bırakıldı | Video 14.11.2022 | 11:23
SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi’nde patlama! Bombayı bırakan kadın teröristin kaçma anı kameraya yansıdı | Video 00:21
SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi’nde patlama! Bombayı bırakan kadın teröristin kaçma anı kameraya yansıdı | Video 14.11.2022 | 10:46
Taksim’deki patlamada hayatını kaybeden baba ve kızın cenazesi teslim alındı | Video 03:35
Taksim'deki patlamada hayatını kaybeden baba ve kızın cenazesi teslim alındı | Video 14.11.2022 | 11:02
Babası tarafından boğazı sıkılan genç hayatını kaybetti | Video 02:06
Babası tarafından boğazı sıkılan genç hayatını kaybetti | Video 14.11.2022 | 10:30
Off-road yarışlarında yardımcı pilot, yanındaki pilotu aracından inerek sopayla kovaladı | Video 03:03
Off-road yarışlarında yardımcı pilot, yanındaki pilotu aracından inerek sopayla kovaladı | Video 14.11.2022 | 09:48
Taksim’deki patlamanın şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi | Video 03:43
Taksim'deki patlamanın şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi | Video 14.11.2022 | 09:51
İstiklal Caddesi’ndeki patlama sonrası şüpheli kadının kaçış anı kamerada | Video 00:12
İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası şüpheli kadının kaçış anı kamerada | Video 14.11.2022 | 09:27

Ruhsatlı silah bakım atölyelerinde yasa dışı yollarla ürettikleri silahları satarak haksız kazanç sağlayan suç çetesine yönelik Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirilirken, örgütün yöneticiliğini ‘Komutan’ lakaplı eski Jandarma Yüzbaşı Özkan Y.’nin yürüttüğü öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce'de yasa dışı yollarla ürettikleri silahları Ankara'da satarak haksız kazanç elde eden suç örgütünü tespit etti. 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri Ankara, İstanbul ve Düzce'de gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 3'ünün ev hapsine çarptırıldığı, serbest bırakılan 4 kişiden 3'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 2 BUÇUK MİLYONU AŞKIN PARÇA ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilere ait 18 ev, 3 iş yeri ve ruhsatlı silah bakım atölyelerinde yapılan aramalarda 65 adet ruhsatsız tabanca, 190 adet şarjör, 1 adet tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 296 adet sürgü, 43 adet silah alt takımı, 60 adet kabze, bin 195 adet çeşitli ebatlarda fişek, toplam 2 bin 267 adet iğne, pim ve diğer silah parçaları, 33 adet metal parça, 2 adet matkap, 3 adet torna makinası, 1 adet freze makinası, 2 adet torna tezgahı, 203 gram uyuşturucu madde, elektronik doküman ve 15 bin TL para ele geçirildi. Öte yandan ele geçirilen silahların piyasa değerinin 2 milyon 600 bin TL olduğu, parçaların birleştirilmesi halinde ise 75 adet yeni silahın yapılabileceği belirtildi.

SÖZDE YÖNETİCİNİN ESKİ JANDARMA YÜZBAŞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Suç örgütünün elebaşının 'Ağa' lakaplı Muhammet A. olduğu ve faaliyetlerini örgütün sözde yöneticisi olan 'Komutan' lakaplı eski Jandarma Yüzbaşı Özkan Y. ile birlikte yürüttüğü öğrenildi. Zanlıların, ruhsatlı silah bakım atölyelerinde yasa dışı yollarla ürettikleri silahları kendi örgüt üyelerine ve başka kişilere ve satarak kazanç elde ettikleri belirtildi. Öte yandan şüphelilerin, Ankara'daki başarılı operasyonların ardından İstanbul'da silah satmaya hazırlandıkları tespit edildi.

YAKALANMAMAK İÇİN PARÇALAR HALİNDE SEVKİYAT YAPTIKLARI ÖĞRENİLDİ
Zanlıların, yerli marka tabancaların aynı modellerini ürettikleri, silahların sevkiyatını polise yakalanmamak için parçalar halinde ve ayrı günlerde yaptıkları, silah başına ise 35 bin ile 40 bin lira arası para kazandıkları ortaya çıktı. Üretimin yapıldığı bakım atölyesinin ise kapısına mühür vurularak faaliyetinin durdurulduğu aktarıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA