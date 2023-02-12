Arama kurtarma çalışmaları sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu | Video

Malatya’da arama kurtarma çalışmalarının 6. gününde bir rezidansın enkazında yapılan çalışmalar esnasında yangın çıktı. Büyük paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.