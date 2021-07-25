Arama kurtarma derneğine gelip dehşeti yaşattı! O anlar kamerada | Video

Bursa'da Arama Kurtarma Derneğine gece saatlerinde gelen vatandaş biranda dernek üyelerine ve binaya saldırarak binanın camlarını kırdı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) üyeleri Bursa Nilüfer ilçesindeki dernek binasında oturduğu esnada yanlarına bir vatandaş gelip oturdu. Biranda paniğe kapılan çalışanlar oturdukları yerden kalktı, yanlarına gelen vatandaşın ne sıkıntısı olduğunu anlamaya çalıştığı sırada dışarıdan gelen şahıs biranda dernek üyelerine saldırmaya başladı. Binada 2 kişi bulunan çalışanlar kendini binanın içine attı. İlk önce binanın dışında bulunan araçlara zarar veren şahıs daha sonra dernek binasının kapısını tekmeleyerek kırıp içeri girdi. Dernek binasında bulunan vatandaşlarla arbede yaşadı. Dernek çalışanları ve çevredeki vatandaşların Müdahalesiyle saldırgan Muhammet T, etkisiz hale getirildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çağrılan güvenlik güçlerine teslim edildi. Arama Kurtarma Derneği çalışanlarının yaşadığı panik ve saldırganın binaya ve araçlara saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.