Arama kurtarma ekiplerini taşıyan ilk uçaklar deprem bölgesine havalandı | Video 06.02.2023 | 10:16 İstanbul’dan arama kurtarma ekiplerini ve yardım malzemelerini taşıyan ilk uçaklar deprem bölgesine gitmek için havalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Arama kurtarma ekiplerimizi taşıyan ilk uçaklarımız deprem bölgeye gitmek için İstanbul 'dan havalandı. Arama kurtarma ekiplerimizi ve yardım malzemelerini taşıyan uçaklarımız İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşlarına devam edecek" ifadelerini kullandı.