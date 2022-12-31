Video Yaşam Arama yapılan araçta 30 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi | Video
Arama yapılan araçta 30 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi | Video

Arama yapılan araçta 30 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi | Video

31.12.2022 | 10:20

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OTOMATİK OYNAT

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Hatay’da bir araçta yapılan aramada 30 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir araçta yapılan aramada 30 değişik marka ve çapta ruhsatsız tabanca,5 tabanca namlusu ele geçirildi.

Olayla ilgili araç içerisinde bulunan Y.B. gözaltına alındı

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