Video Yaşam Aranan 450 şahıs jandarmanın çember operasyonuyla yakalandı | Video
Aranan 450 şahıs jandarmanın çember operasyonuyla yakalandı | Video

Aranan 450 şahıs jandarmanın çember operasyonuyla yakalandı | Video

05.01.2024 | 14:04

Gaziantep'te, çeşitli suçlardan aranan 450 şahıs, jandarma ekiplerinin çember operasyonuyla yakalandı.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çember operasyonu yaptı. Adli makamların koordinesiyle 1-4 Ocak 2024 tarihleri arasında JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli icra edilen operasyonlar neticesinde hırsızlık, yağma, yaralama, ruhsatsız silah taşıma, kaçakçılık, firar, narkotik, dolandırıcılık ve cinsel istismar gibi çeşitli suçlardan aranan 450 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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