Aranan FETÖ'cü Mersin'de yakalandı | Video
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü Mersin'de yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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