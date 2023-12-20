Video Yaşam Aranan FETÖ'cü Mersin'de yakalandı | Video
Aranan FETÖ'cü Mersin'de yakalandı | Video

Aranan FETÖ'cü Mersin'de yakalandı | Video

20.12.2023 | 10:55

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü Mersin'de yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY üyelerinin faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, örgüt üyeliğinden aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şahsın Mersin'de olduğu tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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