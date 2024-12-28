Aranan hükümlü, polisten kaçmaya çalıştı: O anlar kamerada | Video 28.12.2024 | 11:25 Amasya’da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, polisin durdurduğu ticari taksiden inip kaçmaya başladı. 300 metrelik kovalamaca sonrası polis ekiplerince yakalanan şahsın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Alparslan Türkeş Caddesi girişindeki kavşakta bir ticari taksiyi durdurup sorgulama yapmaya başladı. Taksinin içindeki 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 17 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan Faruk Geyik (37), polis ekiplerini görüp panikleyince dışarı çıkıp kaçmaya başladı. Peşine düşen polisler, 300 metre süren kovalamaca sonucu Kale Yolu mevkiinde şahsı yakaladı.Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Şahsın ticari taksiden kaçma anı ve polislerin kovalaması güvenlik kamerasına yansıdı.