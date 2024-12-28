Aranan hükümlü, polisten kaçmaya çalıştı: O anlar kamerada | Video
Amasya’da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, polisin durdurduğu ticari taksiden inip kaçmaya başladı. 300 metrelik kovalamaca sonrası polis ekiplerince yakalanan şahsın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Şahsın ticari taksiden kaçma anı ve polislerin kovalaması güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:42
Gaziantep'te işçi servisi ile tır çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı | Video 28.12.2024 | 12:05
00:39
Kayseri'de 1 ton 135 kilo kaçak tütün yakalandı | Video 28.12.2024 | 11:25
01:39
Aranan hükümlü, polisten kaçmaya çalıştı: O anlar kamerada | Video 28.12.2024 | 11:25
00:36
Motosikletle tek tekerlek üzerinde giden sürücü kamerada! | Video 28.12.2024 | 11:10
01:36
03:26
03:46
00:57
Esenyurt'ta husumetlisine tekme tokat saldırdı! O anlar kamerada | Video 28.12.2024 | 09:42
01:15
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü bekçiler tarafından yakalandı | Video 28.12.2024 | 09:26
00:41
01:44
Hatay'da 2 katlı bina alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video 27.12.2024 | 16:58
00:34
Gaziantep'te başıboş köpek kız çocuğuna böyle saldırdı! | Video 27.12.2024 | 15:58
01:09
23 yaşındaki öğretmenin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı | Video 27.12.2024 | 15:54
00:46
00:46
00:37
Arnavutköy’de 37 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video 27.12.2024 | 14:26
01:03
Samsun merkezli DEAŞ operasyonu: 6 kişi yakalandı | Video 27.12.2024 | 13:46
01:07
Ağrı'da silah ticareti operasyonu: 16 gözaltı | Video 27.12.2024 | 13:39
04:21
00:45
Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi | Video 27.12.2024 | 11:14