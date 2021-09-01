Video Yaşam Aranan şahıs, salonuna kazdığı çukurun içinde yakalandı | Video

Aranan şahıs, salonuna kazdığı çukurun içinde yakalandı | Video

Aranan şahıs, salonuna kazdığı çukurun içinde yakalandı | Video
01.09.2021 | 10:17

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Manisa'da 'Ateşli silah ile kasten yaralama', 'Konut dokunulmazlığı ihlali' ve 'Mala zarar verme' suçlamalarıyla aranan şüpheli evinin salonundaki kanepenin altına kazdığı çukur içinde jandarma tarafından yakalandı.

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde 26 Temmuz 2021 tarihinde 'Ateşli silah ile kasten yaralama', 'Konut dokunulmazlığı ihlali' ve 'Mala zarar verme' olaylarının şüphelisi ve firari durumda bulunan G.K. (40)'nın jandarma tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Dilek Mahallesindeki ikamet adresine döndüğünün tespit edilmesinin ardından jandarma ekipleri şüpheli şahsın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada salonda bulunan kanepenin altına kazılmış bir çukurun içinde şüpheli G.K. ele geçirildi. Şüpheliyle birlikte olayda kullanıldığı düşünülen seri numarası olmayan 9 milimetre çapında bir tabanca da ele geçirildi. Şüpheli jandarma tarafından gözaltına alınırken sorgusunun ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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