Aranan şahıslara 91 polis ile operasyon: 14 gözaltı | Video
Kayseri'de 91 polisin katılımıyla aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda; çeşitli suçlardan aranan 14 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 kişi; cezaevine teslim edildi.
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