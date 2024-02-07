Video Yaşam Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 14 şahıs yakalandı | Video
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 14 şahıs yakalandı | Video

Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 14 şahıs yakalandı | Video

07.02.2024 | 11:35

Kayseri’de polise ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 1 ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 şahıs yakalandı.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından başta 'hırsızlık' olmak üzere çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan şahıslara yönelik, 35 ekip ve 100 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 6'sı 'hırsızlık' suçundan olmak üzere 1 yıldan 12 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 şahıs yakalandı.

Yakalanan 14 şahıs ekipler tarafından cezaevine teslim edildi.

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