Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 15 şahıs yakalandı | Video
Kayseri’de polis ekipleri tarafından 85 personelin katılımı ile düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; aranan 15 şahıs yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 kişi, cezaevine teslim edildi.
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