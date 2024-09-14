Aranan şahıslara yönelik operasyonda 74 aranan şahıs yakalandı | Video
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 5-11 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 74 aranan şahsı yakaladı ve bunlardan 21'i tutuklandı.
İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlar, jandarma ekiplerinin titiz çalışmalarıyla tamamlandı. Yakalanan kişiler arasında çeşitli suçlardan aranan şahıslar bulunurken, tutuklananlar adli mercilere sevk edildi. Jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik operasyonlarının kararlılıkla devam edeceği bildirildi.
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