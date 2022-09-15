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OTOMATİK OYNAT
02:10
4 motosikletin içinden beğendiği motosikleti böyle çaldı | Video 15.09.2022 | 12:33
01:01:14
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Aranan terör örgütü PKK üyesi kadın İstanbul’da yakalandı | Video 15.09.2022 | 12:26
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"Balon balığı" avcıları 164 bin lira kazandı | Video 15.09.2022 | 11:37
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Maltepe'de su borusu patladı, su metrelerce havaya yükseldi | Video 15.09.2022 | 11:38
02:55
İstanbul Maltepe'de su borusu patladı | Video 15.09.2022 | 11:31
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Biber yüklü kamyonetin kaza yaptığı anlar kamerada | Video 15.09.2022 | 11:21
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Adana'da narkotik operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı | Video 15.09.2022 | 11:00
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Eskişehir’de sokak ortasında kavga anı kamerada | Video 15.09.2022 | 11:00
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Esenyurt’ta maskeli saldırganlar 2 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu | Video 15.09.2022 | 10:15
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Hakkari'de 'Eren Abluka-37' Operasyonu başlatıldı | Video 15.09.2022 | 10:22
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KOM polisinden “Zincir” operasyonu | Video 15.09.2022 | 10:42
İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt üyesi bir kadın yakalandı.