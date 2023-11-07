Aranması olduğu ortaya çıkan taksici, gözaltına alındı | Video 07.11.2023 | 12:12 Ataşehir’de trafik ekipleri emniyet şeridi ihlallerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet şeridine giren bir taksici kendisini çeken basın mensuplarına saldırmaya çalıştı. Taksi şoförü, aranması olduğu ortaya çıkınca polis tarafından gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir TEM Otoyolunda usulsüz çakara ve emniyet şeridini ihlal eden araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde, emniyet şeridini ihlal eden bir ticari taksi sürücüsü kendisini çeken basın mensuplarına saldırmaya çalıştı.

"DÜŞMANIM OLABİLİR ÇEKMEYİN" DEDİ ARANMASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Emniyet şeridini ihlal ederek denetime takılan taksi şoförü basın mensuplarına 'düşmanım olabilir çekmeyin' diyerek tepki gösterdi. Yapılan kontrollerde şoförün aranması olduğu ortaya çıktı. Basın mensuplarına saldırmaya çalışan sürücü polis merkezine götürüldü.