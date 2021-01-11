Arayanlar Milli Eğitim Bakanı sanıyor! Bakan Ziya Selçuk’la isim benzerliği olan çağrı merkezi çalışanı şaşırtıyor | Video

Van’ın Erciş ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinde (MEBİM) görev yapan Ziya Selçuk isimli çalışan, ismi ve soy ismi Bakan Ziya Selçuk ile benzer olunca ilginç diyaloglar oluşuyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İkimizin adı da Ziya Selçuk. İkimiz de Milli Eğitim Bakanlığında görevliyiz. Ben bakanlık binasındayım o da MEBİM Çağrı Merkezinde çalışıyor ve doğal olarak telefonları 'Buyurun ben Ziya Selçuk size nasıl yardımcı olabilirim' diye açıyor. Gerisini siz hayal edin" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Selçuk'un isim ve soy isim benzerliği olan çalışan, Van'ın Erciş ilçesinde görev yaptığı MEBİM'de gelen çağrılara 'Buyurun ben Ziya Selçuk' şeklinde cevap vermesiyle şaşırtıyor. Bir an Bakan Selçuk ile görüştüklerini düşünen vatandaşların tepkisi, zaman zaman neşeli anların da yaşanmasına neden oluyor.