Video Yaşam Arayanlar Milli Eğitim Bakanı sanıyor! Bakan Ziya Selçuk’la isim benzerliği olan çağrı merkezi çalışanı şaşırtıyor | Video

Arayanlar Milli Eğitim Bakanı sanıyor! Bakan Ziya Selçuk’la isim benzerliği olan çağrı merkezi çalışanı şaşırtıyor | Video

Arayanlar Milli Eğitim Bakanı sanıyor! Bakan Ziya Selçuk’la isim benzerliği olan çağrı merkezi çalışanı şaşırtıyor | Video
11.01.2021 | 16:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arayanlar Milli Eğitim Bakanı sanıyor! Bakan Ziya Selçuk’la isim benzerliği olan çağrı merkezi çalışanı şaşırtıyor | Video 02:55
Arayanlar Milli Eğitim Bakanı sanıyor! Bakan Ziya Selçuk’la isim benzerliği olan çağrı merkezi çalışanı şaşırtıyor | Video 11.01.2021 | 16:16
İstanbul Şişli'deki kadına dayak olayında son dakika gelişmesi! Polis gelince ortadan kayboldular | Video 08:35
İstanbul Şişli'deki kadına dayak olayında son dakika gelişmesi! Polis gelince ortadan kayboldular | Video 11.01.2021 | 15:24
Aleyna'yı öldüren eski sevgilisinin ifadesindeki kan donduran detaylar ortaya çıktı | Video 02:41
Aleyna'yı öldüren eski sevgilisinin ifadesindeki kan donduran detaylar ortaya çıktı | Video 11.01.2021 | 15:28
Muğla'da Zeynep'i öldüren boksör sevgilisi Selim Ahmet Kemaloğlu için flaş rapor talebi | Video 04:24
Muğla'da Zeynep'i öldüren boksör sevgilisi Selim Ahmet Kemaloğlu için flaş rapor talebi | Video 11.01.2021 | 15:03
Son dakika! İstanbul Şişli'de feci ölüm! 25 metre yükseklikten... | Video 01:12
Son dakika! İstanbul Şişli'de feci ölüm! 25 metre yükseklikten... | Video 11.01.2021 | 15:03
Çanakkale'den Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor | Video 01:48
Çanakkale'den Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor | Video 11.01.2021 | 15:03
Hatay'da kumar oynarken basılan şahsın ilginç numarası kamerada | Video 01:05
Hatay'da kumar oynarken basılan şahsın ilginç numarası kamerada | Video 11.01.2021 | 15:03
Kahvehaneye kumar baskını | Video 01:05
Kahvehaneye kumar baskını | Video 11.01.2021 | 14:49
Son dakika: WhatsApp Sözleşmesini Onaylayanlar Ne Olacak? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Sonrası Flaş Karar! | Video 02:28
Son dakika: WhatsApp Sözleşmesini Onaylayanlar Ne Olacak? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Sonrası Flaş Karar! | Video 11.01.2021 | 14:46
Yalova'da AK Parti İl Başkanlığı'na çirkin saldırı kamerada | Video 01:10
Yalova'da AK Parti İl Başkanlığı'na çirkin saldırı kamerada | Video 11.01.2021 | 14:21
Son dakika! Uyuşturucudan gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı | Video 01:21
Son dakika! Uyuşturucudan gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı | Video 11.01.2021 | 14:03
Van’ın iki ilçesi Sibirya’ya döndü | Video 01:43
Van’ın iki ilçesi Sibirya’ya döndü | Video 11.01.2021 | 13:48
SON DAKİKA! Whatsapp ve Facebook hakkında soruşturma başlatıldı | Video 02:27
SON DAKİKA! Whatsapp ve Facebook hakkında soruşturma başlatıldı | Video 11.01.2021 | 13:39
Bursa'da bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı | Video 00:58
Bursa'da bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı | Video 11.01.2021 | 12:50
Adana'da sokak ortasında kuzenini bacağından vurdu! Çevredekiler aldırış etmeden böyle yürümeye devam etti... | Video 03:54
Adana'da sokak ortasında kuzenini bacağından vurdu! Çevredekiler aldırış etmeden böyle yürümeye devam etti... | Video 11.01.2021 | 12:15
İstanbul Eyüpsultan'da kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular | Video 04:07
İstanbul Eyüpsultan'da kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular | Video 11.01.2021 | 12:17
SON DAKİKA! Gözaltına alınan Ümitcan Uygun adliyeye sevk ediliyor... CANLI YAYIN | Video 01:06
SON DAKİKA! Gözaltına alınan Ümitcan Uygun adliyeye sevk ediliyor... CANLI YAYIN | Video 11.01.2021 | 12:33
Müge Anlı'da son dakika! Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde Müge Anlı'dan flaş Ümit Can Uygun açıklaması | Video 01:19
Müge Anlı'da son dakika! Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde Müge Anlı'dan flaş Ümit Can Uygun açıklaması | Video 11.01.2021 | 12:20
Samsun'da trafik polisinden ekip otosunun camından bakan köpeğe gülümseten soru | Video 00:37
Samsun'da trafik polisinden ekip otosunun camından bakan köpeğe gülümseten soru | Video 11.01.2021 | 12:15
Turistim dedi, terörist çıktı | Video 00:12
Turistim dedi, terörist çıktı | Video 11.01.2021 | 12:13

Van’ın Erciş ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinde (MEBİM) görev yapan Ziya Selçuk isimli çalışan, ismi ve soy ismi Bakan Ziya Selçuk ile benzer olunca ilginç diyaloglar oluşuyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İkimizin adı da Ziya Selçuk. İkimiz de Milli Eğitim Bakanlığında görevliyiz. Ben bakanlık binasındayım o da MEBİM Çağrı Merkezinde çalışıyor ve doğal olarak telefonları 'Buyurun ben Ziya Selçuk size nasıl yardımcı olabilirim' diye açıyor. Gerisini siz hayal edin" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Selçuk'un isim ve soy isim benzerliği olan çalışan, Van'ın Erciş ilçesinde görev yaptığı MEBİM'de gelen çağrılara 'Buyurun ben Ziya Selçuk' şeklinde cevap vermesiyle şaşırtıyor. Bir an Bakan Selçuk ile görüştüklerini düşünen vatandaşların tepkisi, zaman zaman neşeli anların da yaşanmasına neden oluyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA