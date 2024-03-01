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Arazi anlaşmazlığı nedeniyle abisi ve yengesini vuran kardeş tutuklandı | Video

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle abisi ve yengesini vuran kardeş tutuklandı | Video

01.03.2024 | 15:43

Osmaniye’de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Erol Ö. tüfekle vurarak öldürdüğü abisi Yusuf Ö. ile onun eşi Rabia Ö., toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Erol Ö. tutuklandı.

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Olay, dün saat 15.30'da merkeze bağlı Gebeli Mahallesi 3518 Sokak'ta meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Erol Ö. ile abisi Yusuf Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erol Ö., av tüfeğiyle abisi Yusuf Ö., yengesi Rabia Ö., gelinleri Birgül Ö., torunları Çiğdem Ö. ve Soner Ö.'ye ve dünürleri Halil İbrahim T. ateş etti. Olayda abi Yusuf Ö. ve eşi Rabia Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan gelin, torunları ve dünürü hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Yusuf Ö. ve Rabia Ö., tamamlanan otopsi işlemleri ardından bugün Gebeli Mahallesi'nde bulunan Gebeli Mezarlığında kılınan cenaze namazı ardından Yusuf Ö. ve eşi Rabia Ö. çifti, Gebeli Mezarlığına defnedildi. Cenazede çiftinin yakınları gözyaşı döktü.

Olay sonrası, polis ekiplerince av tüfeği ile birlikte gözaltına alınan kardeş Erol Ö., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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