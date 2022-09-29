Video Yaşam Arazi kavgasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi | Video
Arazi kavgasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi | Video

Arazi kavgasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi | Video

29.09.2022 | 14:44

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Bartın’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada hayatlarını kaybeden Fatma Akçora ve Musa Akçora toprağa verildi.

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Bartın'a bağlı Akbaba köyü Çıtakoğlu mahallesinde meydana gelen olayda Aydın Ergün (62) ile evinin yakınındaki araziye temizlik yapmaya gelen Mustafa Akçora (52) karısı Fatma Akçora (55) ve kardeşi Musa Akçora (43) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın Ergün üstündeki silahla Mustafa Akçora, Fatma Akçora ve Musa Akçora'nın üzerine 10 el ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlarla baş ve göğsünden yaralanan Fatma Akçora olay yerinde, Musa Akçora ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fatma Akçora ve Musa Akçora için Akbaba Köyü Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze töreninin ardından Fatma Akçora ve Musa Akçora'nın cenazeleri köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Silahlı kavgada yüzünden ağır şekilde yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Mustafa Akçora'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

2 kişiyi silahla öldüren ve 1 kişiyi de ağır şekilde yaralayan Aydın Ergün ise Jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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