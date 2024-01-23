Arazi kavgasında ölen kardeşlerin görüntüleri ortaya çıktı | Video
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ölen kardeşlere ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde silahla vurulan iki kardeşin kanlar içerisinde yerde yattığı görüldü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Harran Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ali ve İzzetin kardeşler kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İki kardeşin cenazesi, adli tıp kurumu morgundaki otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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