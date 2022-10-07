Araziye bıraktıkları motosikletin üzerine hafriyat döküldü | Video

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafriyat çalışması sırasında ortaya çıkan 2 adet motosikletin hurdacılık yapan yabancı uyruklu kişilere ait olduğu belirlendi. İş makinesi ile toprak altından çıkarılan motosikletlerin bir eksiğinin olmadığı ortaya çıkarken, 2 kişi tarafından bırakılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hafriyat çalışması sırasında, alışveriş merkezi çalışanının dökülen toprağın altında motosiklet görerek polisi aradı. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafriyat çalışması yapan iş makinesi yardımıyla çıkarılan 2 adet motosiklet üzerinde inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde 07 MB 440 ve 07 MA 5082 plakalı motosikletlerin yabancı uyruklu 2 kişiye ait olduğu, motosikletlerin herhangi bir eksiğinin olmadığı belirlendi. Motosikletler, sahiplerinin alması için alışveriş merkezinin yanında bulunan otoparka bırakıldı.Motosikletlerin bırakılma anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gece 04.00 sıralarında çevreyolundan gelen ve hurdacılık yaptığı tahmin edilen 2 kişi, motosikletleri bıraktıktan sonra Antalya istikametine giden hurda yüklü kamyona binip gidiyor. Sabah, arazide hafriyat çalışması başlatılırken, hafriyat getiren kamyonun motosikletleri görmeyerek üzerine toprak döktüğü gözlendi.