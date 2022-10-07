Araziye bıraktıkları motosikletin üzerine hafriyat döküldü | Video

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafriyat çalışması sırasında ortaya çıkan 2 adet motosikletin hurdacılık yapan yabancı uyruklu kişilere ait olduğu belirlendi. İş makinesi ile toprak altından çıkarılan motosikletlerin bir eksiğinin olmadığı ortaya çıkarken, 2 kişi tarafından bırakılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
GECE 2 KİŞİ BIRAKIP GİTTİ
Motosikletlerin bırakılma anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gece 04.00 sıralarında çevreyolundan gelen ve hurdacılık yaptığı tahmin edilen 2 kişi, motosikletleri bıraktıktan sonra Antalya istikametine giden hurda yüklü kamyona binip gidiyor. Sabah, arazide hafriyat çalışması başlatılırken, hafriyat getiren kamyonun motosikletleri görmeyerek üzerine toprak döktüğü gözlendi.