Video Yaşam Araziye bıraktıkları motosikletin üzerine hafriyat döküldü | Video
Araziye bıraktıkları motosikletin üzerine hafriyat döküldü | Video

Araziye bıraktıkları motosikletin üzerine hafriyat döküldü | Video

07.10.2022 | 11:15

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafriyat çalışması sırasında ortaya çıkan 2 adet motosikletin hurdacılık yapan yabancı uyruklu kişilere ait olduğu belirlendi. İş makinesi ile toprak altından çıkarılan motosikletlerin bir eksiğinin olmadığı ortaya çıkarken, 2 kişi tarafından bırakılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hafriyat çalışması sırasında, alışveriş merkezi çalışanının dökülen toprağın altında motosiklet görerek polisi aradı. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafriyat çalışması yapan iş makinesi yardımıyla çıkarılan 2 adet motosiklet üzerinde inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde 07 MB 440 ve 07 MA 5082 plakalı motosikletlerin yabancı uyruklu 2 kişiye ait olduğu, motosikletlerin herhangi bir eksiğinin olmadığı belirlendi. Motosikletler, sahiplerinin alması için alışveriş merkezinin yanında bulunan otoparka bırakıldı.

GECE 2 KİŞİ BIRAKIP GİTTİ
Motosikletlerin bırakılma anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gece 04.00 sıralarında çevreyolundan gelen ve hurdacılık yaptığı tahmin edilen 2 kişi, motosikletleri bıraktıktan sonra Antalya istikametine giden hurda yüklü kamyona binip gidiyor. Sabah, arazide hafriyat çalışması başlatılırken, hafriyat getiren kamyonun motosikletleri görmeyerek üzerine toprak döktüğü gözlendi.

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