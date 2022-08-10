Araziye ekilen Hint keneviri dron ile tespit edildi | Video

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İzmir’in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda dron ile Hint kenevirleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, 66 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Öte yandan, Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen İ.S., isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.