Araziye ekilen Hint keneviri dron ile tespit edildi | Video

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda dron ile Hint kenevirleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, 66 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede suç ve suçluyla mücadelede çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu çerçevede polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik drone ile yapılan çalışmalar sırasında İ.S., isimli şahsa ait bir arazide Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, araziye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, ayrı ayrı noktalarda ekilmiş 66 kök Hint keneviri ele geçirildi.Öte yandan, Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen İ.S., isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.