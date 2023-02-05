Ardahan beyaza büründü kartpostallık görüntüler ortaya çıktı | Video
Ardahan’da soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu. Karla birlikte güzel manzaralar oluştu.
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