Video Yaşam Ardahan beyaza büründü kartpostallık görüntüler ortaya çıktı | Video
Ardahan beyaza büründü kartpostallık görüntüler ortaya çıktı | Video

Ardahan beyaza büründü kartpostallık görüntüler ortaya çıktı | Video

05.02.2023 | 12:01

Ardahan’da soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu. Karla birlikte güzel manzaralar oluştu.

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Ardahan'da akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kentte renkli ve güzel görüntüler oluşturdu. Belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ayrıca, kar yağışı sonrası kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaza bürünen kent, oluşturduğu görüntülerle kendisine hayran bıraktı.

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