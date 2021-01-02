Ardahan buz kesti, 5 metrelik sarkıtlar oluştu | Video
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Ardahan'da etkili olan soğuk hava Halilefendi Mahallesindeki Ardahan Kalesi'nin surlarında yaklaşık 5 metrelik sarkıtlar oluşturdu.
Yaklaşık bir haftadan beri soğuk havanın etkisinde olan Ardahan adeta buz kesti. Hava sıcaklığının kent merkezinde sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde, geceleri aşırı soğuklar nedeniyle oluşan kırağı ağaçları süslerken, evlerin bahçesinde kuruması için asılan çamaşırlar, soğuklar sebebiyle buz tuttu.
Soğuklar sebebiyle tarihi Ardahan Kalesi'ndeki kayalıklarda ise sarkıtlar oluştu. Sarkıtları görmek için gelen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekilerek, buz sarkıtlarının görsel bir şölen oluşturduğunu söylediler.