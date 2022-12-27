Video Yaşam Ardahan buz tuttu, yakıt deposu donan kamyonetin altında ateş yaktı | Video
Ardahan buz tuttu, yakıt deposu donan kamyonetin altında ateş yaktı | Video

Ardahan buz tuttu, yakıt deposu donan kamyonetin altında ateş yaktı | Video

27.12.2022 | 09:26

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Ardahan’ı etkisi altına alan ve ''Sibirya Soğukları'' olarak nitelenen dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

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Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Gece hava sıcaklığının eksi 18,5 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da, araçlar çalışmadı, bazı araçların yakıt deposu dondu.

Yakıt deposu donan Kamyonetin sahibi Enver Arabul, çevreden bulduğu kağıt ve kartonları yakıt deposunun altına koyarak ateş yaktı. Yakıt deposunda donan mazotu ateş yakarak çözmeye çalışan Arabul, ''Memleketimiz bu işte, çilesinden başka bir şeyi yok. Zamanında kaçıp canımızı kurtarmadık ve şimdide bir yere gidemiyoruz. Araç donmuş, 3 gündür çalışmıyor. Aracın altında ateş yaktık inşallah ısıtıp çalıştıracağız'' dedi.

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