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OTOMATİK OYNAT
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Aralık 2022 Salı 2022 atv izle! | Video 27.12.2022 | 11:06
01:46
Babasının uykusunda boğduğu İclal’in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.12.2022 | 11:16
01:51
"Uykusunda öldü" denilen İclal'i, babası boğarak öldürmüş | Video 27.12.2022 | 11:01
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Komşu kadınların 'çöp atma' kavgası kamerada | Video 27.12.2022 | 10:54
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Ardahan buz tuttu, yakıt deposu donan kamyonetin altında ateş yaktı | Video 27.12.2022 | 09:26
01:56
İhaleye fesat karıştıranlara operasyon: 12 gözaltı kararı | Video 27.12.2022 | 08:58
05:55
Diyarbakır merkezli 2 ilde 'Saklambaç Operasyonu': 10 tutuklama | Video 27.12.2022 | 09:01
04:04
D-650’de korku dolu anlar kamerada: Tırın dorsesi alev alev yandı | Video 27.12.2022 | 08:43
06:56
Antalya'da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü | Video 27.12.2022 | 08:57
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Tüfeği temizlerken kazara kendisini vurdu | Video 27.12.2022 | 08:43
04:04
D-650’de korku dolu anlar kamerada: Tırın dorsesi alev alev yandı | Video 26.12.2022 | 23:09
01:19
Tır ile servis minibüsü böyle çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı | Video 26.12.2022 | 20:02
00:11
Çocukların elindeki telefonu böyle çaldı | Video 26.12.2022 | 18:34
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Kamyonun çarptığı beton direk yolcu otobüsünün üzerine devrildi | Video 26.12.2022 | 17:01
02:07
İzmir'de dehşet! 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü | Video 26.12.2022 | 15:38
01:13
Kontrolden çıkan pikap şarampole yuvarlandı: 3 yaralı | Video 26.12.2022 | 15:38
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İstanbul’da motosikletli kuryenin öldüğü feci kaza kamerada | Video 26.12.2022 | 15:04
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Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 71 gözaltı | Video 26.12.2022 | 14:47
Ardahan’ı etkisi altına alan ve ''Sibirya Soğukları'' olarak nitelenen dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Yakıt deposu donan Kamyonetin sahibi Enver Arabul, çevreden bulduğu kağıt ve kartonları yakıt deposunun altına koyarak ateş yaktı. Yakıt deposunda donan mazotu ateş yakarak çözmeye çalışan Arabul, ''Memleketimiz bu işte, çilesinden başka bir şeyi yok. Zamanında kaçıp canımızı kurtarmadık ve şimdide bir yere gidemiyoruz. Araç donmuş, 3 gündür çalışmıyor. Aracın altında ateş yaktık inşallah ısıtıp çalıştıracağız'' dedi.