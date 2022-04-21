Ardahan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndaki TIR kuyruğu 7 kilometreye ulaştı | Video

Ardahan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapacak tırlar, 7 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Kafkaslara açılan Çıldır-Aktaş gümrük kapısı tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlar, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Gümrük Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.Gümrük kapısındaki tır kuyruğu, 7 kilometreye ulaştı.Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, yaptığı açıklamada, Orta Asya'ya gitmek isteyen tır sürücüleri Çıldır-Aktaş gümrük kapısını tercih ettiğini ifade etti.Demirci, Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle tır güzergahlarının değişikliği sonucu yoğunluğun yaşandığını söyleyerek, "Özellikle bir haftadır yoğunluk oluştu. Bunun sebebi, tırlar Ukrayna ve Rusya savaşı dolayısıyla burayı tercih etmeleridir. Çünkü savaş sonrası tır güzergahları artık değişti. Bu nedenle yoğunluk meydana geldi." dedi.