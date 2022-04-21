Ardahan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndaki TIR kuyruğu 7 kilometreye ulaştı | Video
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Ardahan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapacak tırlar, 7 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Gümrük kapısındaki tır kuyruğu, 7 kilometreye ulaştı.
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, yaptığı açıklamada, Orta Asya'ya gitmek isteyen tır sürücüleri Çıldır-Aktaş gümrük kapısını tercih ettiğini ifade etti.
Demirci, Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle tır güzergahlarının değişikliği sonucu yoğunluğun yaşandığını söyleyerek, "Özellikle bir haftadır yoğunluk oluştu. Bunun sebebi, tırlar Ukrayna ve Rusya savaşı dolayısıyla burayı tercih etmeleridir. Çünkü savaş sonrası tır güzergahları artık değişti. Bu nedenle yoğunluk meydana geldi." dedi.