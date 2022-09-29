Ardahan depreminin yeraltındaki ürkütücü sesi kaydedildi | Video

Ardahan'da önceki gün meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ürkütücü ses kaydı Sinop İl Özel İdaresinde görevli Dr. Sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), önceki gün Ardahan Göle'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. İlçe merkezinde bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında çatlaklar oluşurken bir köyün minaresi yıkıldı. Can kaybının yaşanmadığı depremin ses kaydı ortaya çıktı. Sinop İl Özel İdaresinde görevli Dr. Sismolog Hamdullah Livaoğlu 5.0 büyüklüğündeki depremin yer altındaki ürkütücü sesini kaydetti.

İnsan kulağının 20 Hz'den küçük frekansları işitemeyeceğini söyleyen Dr. Sismolog Hamdullah Livaoğlu, "Deprem sinyaline ait frekanslarda genelde 20 Hz'den azdır. Bunu işitilebilir hale getirmek için sismometrelerin kaydettiği deprem sinyalinin örnekleme periyoduna bağlı olarak band hızı artırılarak sismogram (deprem kaydı) sıkıştırılır ve böylece frekans içeriği insan kulağının duyulabileceği eşiklere yükseltilir. Bu depremde sığ ve yakın alanda bulunan bir istasyon kaydını kullandık." dedi.