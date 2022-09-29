Video Yaşam Ardahan depreminin yeraltındaki ürkütücü sesi kaydedildi | Video
Ardahan depreminin yeraltındaki ürkütücü sesi kaydedildi | Video

Ardahan depreminin yeraltındaki ürkütücü sesi kaydedildi | Video

29.09.2022 | 15:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ardahan depreminin yeraltındaki ürkütücü sesi kaydedildi | Video 00:52
Ardahan depreminin yeraltındaki ürkütücü sesi kaydedildi | Video 29.09.2022 | 15:22
İstanbul’da sahte içki operasyonu: 11 bin 830 litre etil alkol ele geçirildi | Video 02:50
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 11 bin 830 litre etil alkol ele geçirildi | Video 29.09.2022 | 14:22
Ters yöne giren otomobil, otobüsle çarpıştı; kaza anı kamerada | Video 01:26
Ters yöne giren otomobil, otobüsle çarpıştı; kaza anı kamerada | Video 29.09.2022 | 14:23
Gaziantep’te dehşet! Eniştesi tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti | Video 00:44
Gaziantep'te dehşet! Eniştesi tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti | Video 29.09.2022 | 13:13
Kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:39
Kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 29.09.2022 | 12:20
Trafikte makas atarak ilerleyen araçlar kamerada | Video 00:51
Trafikte makas atarak ilerleyen araçlar kamerada | Video 29.09.2022 | 12:08
Katili cezaevinde intihar etti, Azra’nın annesi konuştu: Hiç sevinmedim, daha da acı çekmesini isterdim” | Video 02:11
Katili cezaevinde intihar etti, Azra’nın annesi konuştu: "Hiç sevinmedim, daha da acı çekmesini isterdim” | Video 29.09.2022 | 12:08
Eyüpsultan’da market rafında ruhsatsız silah ele geçirildi | Video 00:42
Eyüpsultan'da market rafında ruhsatsız silah ele geçirildi | Video 29.09.2022 | 12:22
FETÖ’cülerin yakalanmamak için evi kamerayla donattığı ve gizli bölme yaptırdığı ortaya çıktı | Video 01:24
FETÖ'cülerin yakalanmamak için evi kamerayla donattığı ve gizli bölme yaptırdığı ortaya çıktı | Video 29.09.2022 | 12:10
Bahçeşehir’de öğrencilerin kavgası kamerada: Yere yatırdıkları arkadaşlarına tekmelerle saldırdılar! | Video 00:35
Bahçeşehir'de öğrencilerin kavgası kamerada: Yere yatırdıkları arkadaşlarına tekmelerle saldırdılar! | Video 29.09.2022 | 11:43
Elektrikli bisikleti böyle çaldı! O anlar kamerada | Video 00:55
Elektrikli bisikleti böyle çaldı! O anlar kamerada | Video 29.09.2022 | 11:45
Tarsus’ta evi seraya dönüştürüp uyuşturucu üretenler yakalandı | Video 01:02
Tarsus'ta evi seraya dönüştürüp uyuşturucu üretenler yakalandı | Video 29.09.2022 | 11:42
Kayseri’de FETÖ’nün hücre evine operasyon: 8 gözaltı | Video 01:49
Kayseri’de FETÖ’nün hücre evine operasyon: 8 gözaltı | Video 29.09.2022 | 11:42
Müge Anlı SON BÖLÜM | 29 Eylül 2022 Perşembe Tamamı Kesintisiz izle! | Video 10:44
Müge Anlı SON BÖLÜM | 29 Eylül 2022 Perşembe Tamamı Kesintisiz izle! | Video 29.09.2022 | 11:27
3 yaşındaki Lina Nazlı’nın babaannesinden kan donduran açıklamalar: Onun darp edilmiş halini görseniz, dünya ayaklanır | Video 01:27
3 yaşındaki Lina Nazlı'nın babaannesinden kan donduran açıklamalar: "Onun darp edilmiş halini görseniz, dünya ayaklanır" | Video 29.09.2022 | 11:09
Adana’da 10 milyon 510 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video 02:20
Adana'da 10 milyon 510 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video 29.09.2022 | 10:24
Adana’da sürücüyü ’aşk vaadiyle’ kandırıp gasp eden 3 zanlı tutuklandı | Video 01:40
Adana’da sürücüyü 'aşk vaadiyle' kandırıp gasp eden 3 zanlı tutuklandı | Video 29.09.2022 | 10:24
Bayrampaşa’da düğünde istek parça kavgası karakolda bitti | Video 00:43
Bayrampaşa'da düğünde istek parça kavgası karakolda bitti | Video 29.09.2022 | 10:24
23 gündür kayıptı cesedi su dolu kuyuda bulundu | Video 00:48
23 gündür kayıptı cesedi su dolu kuyuda bulundu | Video 29.09.2022 | 10:18
Azra Gülendam’ı 13 parçaya bölerek öldürmüştü! Cani Murat Ayhan cezaevinde intihar etti | Video 02:58
Azra Gülendam'ı 13 parçaya bölerek öldürmüştü! Cani Murat Ayhan cezaevinde intihar etti | Video 29.09.2022 | 09:51

Ardahan'da önceki gün meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ürkütücü ses kaydı Sinop İl Özel İdaresinde görevli Dr. Sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), önceki gün Ardahan Göle'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. İlçe merkezinde bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında çatlaklar oluşurken bir köyün minaresi yıkıldı. Can kaybının yaşanmadığı depremin ses kaydı ortaya çıktı. Sinop İl Özel İdaresinde görevli Dr. Sismolog Hamdullah Livaoğlu 5.0 büyüklüğündeki depremin yer altındaki ürkütücü sesini kaydetti.

İnsan kulağının 20 Hz'den küçük frekansları işitemeyeceğini söyleyen Dr. Sismolog Hamdullah Livaoğlu, "Deprem sinyaline ait frekanslarda genelde 20 Hz'den azdır. Bunu işitilebilir hale getirmek için sismometrelerin kaydettiği deprem sinyalinin örnekleme periyoduna bağlı olarak band hızı artırılarak sismogram (deprem kaydı) sıkıştırılır ve böylece frekans içeriği insan kulağının duyulabileceği eşiklere yükseltilir. Bu depremde sığ ve yakın alanda bulunan bir istasyon kaydını kullandık." dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA