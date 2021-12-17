Ardahan güne karla uyandı | Video

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Ardahan gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının etkisinde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu için uyarıda bulunduğu kar yağışı Ardahan'da gece saatlerinde başladı. Zaman zaman etkili olan yağış sebebiyle kent merkezi tamamen beyaza büründü. Kar kalınlığının 2 santimetreye yaklaştığı Ardahan'da iş makineleri yolları temizledi. Belediye temizlik ekipleri cadde ve sokaklardaki kaldırımları kardan temizlemek için uğraştı. Fikret Şahin güne karla uyandıklarını söyleyerek, ''Soğukların etkili olduğu Ardahan'da kar yağışıyla birlikte sıcaklıkta arttı. Kar berekettir. Kar yağışı inşallah devam eder'' dedi.