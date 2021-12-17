Video Yaşam Ardahan güne karla uyandı | Video
Ardahan güne karla uyandı | Video

Ardahan güne karla uyandı | Video

17.12.2021 | 10:07

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Ardahan gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının etkisinde.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu için uyarıda bulunduğu kar yağışı Ardahan'da gece saatlerinde başladı. Zaman zaman etkili olan yağış sebebiyle kent merkezi tamamen beyaza büründü. Kar kalınlığının 2 santimetreye yaklaştığı Ardahan'da iş makineleri yolları temizledi. Belediye temizlik ekipleri cadde ve sokaklardaki kaldırımları kardan temizlemek için uğraştı. Fikret Şahin güne karla uyandıklarını söyleyerek, ''Soğukların etkili olduğu Ardahan'da kar yağışıyla birlikte sıcaklıkta arttı. Kar berekettir. Kar yağışı inşallah devam eder'' dedi.

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