Ardahan'da baygın buzağının hayat öpücüğü ile (suni teneffüs) hayata döndürülme anı kamerada | Video

Ardahan'ın Damal ilçesinde baygın bir şekilde dünyaya gelen buzağı, Veteriner Hekim Başar Çamlıyurt'un suni teneffüs yapmasıyla yeniden hayata döndü.

Ardahan Eskikılıç köyü yaylasında sahibinin uğraşlarına rağmen doğum yapmakta zorlanan inek için veteriner hekim Başar Çamlıyurt bölgeye geldi. Doğumun başladığını ve buzağının baygın bir şekilde dünyaya geldiğini fark eden Çamlıyurt, hemen arka ayaklarından yukarı kaldırarak bir süre suni teneffüs yaptı. Yavru buzağı, veteriner hekim Çamlıyurt'un suni teneffüsüyle nefes almaya başladı. Bir süre sonra ayağı kalkan yavru buzağı annesini emerek beslenmeye başladı.



Buzağının doğumuna son anda yetiştiklerini ve nefes vererek yeniden hayata dönmesini sağladıklarını söyleyen Veteriner Hekim Çamlıyurt, "Damal'ın Eskikılıç köyü yaylasında doğumuna müdahale ettiğimiz buzağı, vatandaşların uğraşıyla dünyaya geliyordu. Bizde son anda yetişebildik. Buzağıyı doğurttuk, daha sonra baygın olduğunu görünce, o an kısa süre içerisinde oksijen alamasına ihtiyaç vardı. Bizde nefesle birlikte oksijen verdik. Buzağının hayata dönmesi hem yetiştiriciyi, hem de bizi mutlu etti. Yetiştirici açısından baktığımızda bir yıllık emeği olarak düşünüyoruz. Bu durum bizi mesleki olarak ev vicdani olarak bizi mutlu ediyor" dedi.