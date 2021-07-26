Video Yaşam Ardahan'da dolu yağışı etkili oldu | Video

Ardahan'da dolu yağışı etkili oldu | Video

Ardahan'da dolu yağışı etkili oldu | Video
26.07.2021 | 20:16

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Ardahan'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Misket büyüklüğündeki dolu ile birlikte bazı alanlar beyaza büründü.

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