Ardahan'da dolu yağışı etkili oldu | Video
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Ardahan'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Misket büyüklüğündeki dolu ile birlikte bazı alanlar beyaza büründü.