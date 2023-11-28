Video Yaşam Ardahan'da donmak üzere olan yavru köpekler kurtarıldı | Video
Ardahan'da donmak üzere olan yavru köpekler kurtarıldı | Video

Ardahan'da donmak üzere olan yavru köpekler kurtarıldı | Video

28.11.2023 | 16:04

Ardahan'da, Özel idare ekipleri karla mücadele çalışması kapsamında arazide donmak üzereyken buldukları yavru köpeklere yardım elini uzattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ardahan Merkeze bağlı Çamlıçatak mevkiinde karla mücadele çalışması yapan Özel İdare ekipleri, Mesire mevkisinde 3 köpek yavrusunun hareketsiz yattığını fark etti. Soğuk ve kardan yavru köpeklerin etkilendiklerini, donmak üzere olduklarını fark eden ekipler, köpek yavrularını araca aldı. Kurumdaki tesislerde sıcak ortamda kendine gelmeye başlayan yavru köpeklere süt ve yiyecek vererek karnını doyurdu.

Yavru köpekler, daha sonra Ardahan Hayvan Barınağına teslim edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ardahan’da donmak üzere olan yavru köpekler kurtarıldı | Video 00:32
Ardahan'da donmak üzere olan yavru köpekler kurtarıldı | Video 28.11.2023 | 16:04
Denizbank, Seçil Erzan olayı ile ilgili açıklama yaptı | Video 05:18
Denizbank, Seçil Erzan olayı ile ilgili açıklama yaptı | Video 28.11.2023 | 15:53
Kırmızı ışık ihlalinin kazayla sonuçlandığı anlar kamerada | Video 00:35
Kırmızı ışık ihlalinin kazayla sonuçlandığı anlar kamerada | Video 28.11.2023 | 16:03
Sosyal medya fenomeni Özlem ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması | Video 01:33
Sosyal medya fenomeni Özlem ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması | Video 28.11.2023 | 16:01
Akaryakıt istasyonundan 49 bin lira çalan 2 şüpheli, tutuklandı | Video 00:46
Akaryakıt istasyonundan 49 bin lira çalan 2 şüpheli, tutuklandı | Video 28.11.2023 | 15:03
Sultangazi’de öldürülen liseli gencin babası: Zevk için öldürdüler | Video 07:18
Sultangazi'de öldürülen liseli gencin babası: "Zevk için öldürdüler" | Video 28.11.2023 | 13:25
Diyarbakır’da feci kaza! 2 ölü, 1 yaralı | Video 00:37
Diyarbakır’da feci kaza! 2 ölü, 1 yaralı | Video 28.11.2023 | 13:25
Çiftetelli çalmadı, öldüresiye dövüldü | Video 01:04
Çiftetelli çalmadı, öldüresiye dövüldü | Video 28.11.2023 | 13:02
Elazığ’da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı | Video 00:40
Elazığ’da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı | Video 28.11.2023 | 14:58
Motosiklet sürücüsü ölüme böyle gitti | Video 01:14
Motosiklet sürücüsü ölüme böyle gitti | Video 28.11.2023 | 13:02
Gölcük Tabiat Parkı’nın masalsı kış manzarası | Video 02:19
Gölcük Tabiat Parkı’nın masalsı kış manzarası | Video 28.11.2023 | 13:02
Çakarlı araç kullanan sürücünün paylaşımı pahalıya patladı | Video 00:37
Çakarlı araç kullanan sürücünün paylaşımı pahalıya patladı | Video 28.11.2023 | 13:25
Pendik’te şiddetli rüzgar nedeniyle 4 balıkçı teknesi battı | Video 03:50
Pendik’te şiddetli rüzgar nedeniyle 4 balıkçı teknesi battı | Video 28.11.2023 | 14:00
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 00:48
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 28.11.2023 | 14:00
Seçil Erzan: Arda Turan bana çok yardımcı oldu | Video 03:09
Seçil Erzan: "Arda Turan bana çok yardımcı oldu" | Video 28.11.2023 | 12:10
Fotoğraf çektirirken dalgalara kapılıp kaybolan gençlerin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:11
Fotoğraf çektirirken dalgalara kapılıp kaybolan gençlerin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 28.11.2023 | 12:10
Trabzonsporlu oyuncular büfeden aldıkları çikolataların parasını not yazarak bıraktılar | Video 00:40
Trabzonsporlu oyuncular büfeden aldıkları çikolataların parasını not yazarak bıraktılar | Video 28.11.2023 | 12:10
Yolda yürüyen yaya, motosiklet altında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video 01:03
Yolda yürüyen yaya, motosiklet altında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video 28.11.2023 | 12:10
Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin mağduru konuştu | Video 02:37
Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin mağduru konuştu | Video 28.11.2023 | 12:10
Eşi Engin Polat’ı arayarak intihar edeceğini söyleyen Dilan Polat’a cezaevi yönetiminden tedbir | Video 00:54
Eşi Engin Polat'ı arayarak intihar edeceğini söyleyen Dilan Polat'a cezaevi yönetiminden tedbir | Video 28.11.2023 | 11:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA