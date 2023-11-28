Ardahan'da donmak üzere olan yavru köpekler kurtarıldı | Video 28.11.2023 | 16:04 Ardahan'da, Özel idare ekipleri karla mücadele çalışması kapsamında arazide donmak üzereyken buldukları yavru köpeklere yardım elini uzattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ardahan Merkeze bağlı Çamlıçatak mevkiinde karla mücadele çalışması yapan Özel İdare ekipleri, Mesire mevkisinde 3 köpek yavrusunun hareketsiz yattığını fark etti. Soğuk ve kardan yavru köpeklerin etkilendiklerini, donmak üzere olduklarını fark eden ekipler, köpek yavrularını araca aldı. Kurumdaki tesislerde sıcak ortamda kendine gelmeye başlayan yavru köpeklere süt ve yiyecek vererek karnını doyurdu.Yavru köpekler, daha sonra Ardahan Hayvan Barınağına teslim edildi.