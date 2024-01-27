Ardahan'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı: 207 köy yolu ulaşıma kapandı | Video
Ardahan'da yoğun yağış etkili olurken, kar kalınlığı ise 40 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı sonrası kent genelinde 207 köy yolu ise ulaşıma kapandı.
Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu kentte esnaf ise iş yerlerinin önünü temizlemek için kolları sıvadı. Uzun bir aradan sonra ilk defa bu şekilde kar yağışının etkili olduğunu söyleyen Mikail Çanakçı, ''Çoktan beri bu şekilde yoğun kar yağmamıştı Ardahan'a. Maşallah dün geceden beri yağan karla birlikte kar kalınlığı 40 santimetreyi aşarak 50 santimetreye ulaştı. Bereketli olur inşallah'' dedi.
Ardahan Belediye ekipleri, ulaşımda herhangi sıkıntı yaşanmaması için cadde ve sokaklarda, araç ve yaya trafiğinin olduğu bölgeleri temizledi. Kar yağışı nedeniyle kapanan 207 köy yolu ise ekipler tarafından yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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