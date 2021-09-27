Ardahan'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban ve sürüler kurtarıldı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde yaylada kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüler, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Çiçeklidağ köyü yaylasında sürülerini otlatan Iğdırlı çobanlar, etkisini artıran kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Çobanlar, Hanak Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Kaymakam Fatma Turhan'ın talimatıyla ilçe Özel İdaresi Şantiye Şefi Turgay Çelik başkanlığındaki ekip, kısa sürede yaylacılara ulaşarak, kardan kapanan yolu açtı. Yolun temizlenmesi üzerine çobanlar, sürüleriyle Çiçeklidağ köyü ve Hanak ilçesine ulaştı. Turgay Çelik, yoğun kar yağışının ardından yaylada çok sayıda hayvan ve hayvan sahibinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattıklarını belirtterek, Olay bize intikal eder etmez kaymakamımız hemen talimat verdi. Talimatın sağlıklı ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi için bizde çok kısa sürede sürü sahipleri ve sürülerine ulaşarak kurtardık. Şükür herkesin sağlık durumu iyi. Sağlıklı bir şekilde ulaşmaları gerekli noktalara ulaştırıldılar. dedi.