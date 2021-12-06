Video Yaşam Ardahan'da kedi ile tilkinin gülümseten kavgası kamerada | Video
Ardahan'da kedi ile tilkinin gülümseten kavgası kamerada | Video

Ardahan'da kedi ile tilkinin gülümseten kavgası kamerada | Video

06.12.2021 | 10:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ardahan’da kedi ile tilkinin gülümseten kavgası kamerada | Video 00:34
Ardahan'da kedi ile tilkinin gülümseten kavgası kamerada | Video 06.12.2021 | 10:34
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti | Video 01:31
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti | Video 06.12.2021 | 10:20
Deniz kıyısındaki kayanın üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor | Video 02:45
Deniz kıyısındaki kayanın üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor | Video 06.12.2021 | 10:20
Beylikdüzü’nde yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 01:44
Beylikdüzü’nde yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 06.12.2021 | 10:20
Antalya’da korku dolu anlar! Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı | Video 05:11
Antalya’da korku dolu anlar! Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı | Video 06.12.2021 | 09:51
Takı kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Gelin düğünü bıraktı kavga ayırdı | Video 02:19
Takı kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Gelin düğünü bıraktı kavga ayırdı | Video 06.12.2021 | 10:20
Bayburtlu Pala’nın’ 18 yıldır kesmediği bıyıkları 73 santimetre uzunluğuna ulaştı | Video 05:31
Bayburtlu Pala’nın’ 18 yıldır kesmediği bıyıkları 73 santimetre uzunluğuna ulaştı | Video 06.12.2021 | 09:51
Gelin düğünü bıraktı kavga ayırdı! Esenyurt’ta takı kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 02:19
Gelin düğünü bıraktı kavga ayırdı! Esenyurt’ta takı kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 06.12.2021 | 10:07
Kilis’te zincirleme kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı | Video 01:51
Kilis’te zincirleme kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı | Video 06.12.2021 | 09:38
Kars gündüz eksi 14’ü gördü, Çıldır Gölü’nün yarısı dondu | Video 03:46
Kars gündüz eksi 14'ü gördü, Çıldır Gölü’nün yarısı dondu | Video 06.12.2021 | 09:55
Klasik araçlara ikinci baharını yaşatıyor | Video 05:50
Klasik araçlara ikinci baharını yaşatıyor | Video 06.12.2021 | 09:23
Video çekmek için trafikte arabadan sarkan şahıs yürekleri ağıza getirdi | Video 00:43
Video çekmek için trafikte arabadan sarkan şahıs yürekleri ağıza getirdi | Video 06.12.2021 | 09:14
Bursa’da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 01:26
Bursa’da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 06.12.2021 | 09:22
Uludağ’ın zirvesinde mahsur kalan dağcılar böyle kurtarıldı | Video 00:32
Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan dağcılar böyle kurtarıldı | Video 06.12.2021 | 09:22
Van’da 4.9 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video 01:43
Van'da 4.9 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video 06.12.2021 | 09:12
Van’daki depreme canlı yayında yakalandılar | Video 03:56
Van'daki depreme canlı yayında yakalandılar | Video 06.12.2021 | 08:58
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu | Video 02:48
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu | Video 06.12.2021 | 08:58
Esenyurt’ta helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı | Video 02:55
Esenyurt'ta helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı | Video 06.12.2021 | 08:58
Uludağ’ın zirvesinde mahsur kalan 3 amatör dağcıya 14 saat sonra ulaşıldı | Video 02:00
Uludağ’ın zirvesinde mahsur kalan 3 amatör dağcıya 14 saat sonra ulaşıldı | Video 06.12.2021 | 08:39
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon | Video 02:03
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon | Video 06.12.2021 | 08:39

Ardahan’da gece saatlerinde yol ortasında tilki ve kedinin kavgası görenleri gülümsetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ardahan merkezde gece saatlerinde yolda karşılaşan tilki ve kedi bir anda kavga etmeye başladı. Tilki ve kedinin bu halini gören vatandaş gülümseten kavgayı cep telefonu kamerası ile kaydetti. Kavganın ardından tilki, kediden kaçarak uzaklaştı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA