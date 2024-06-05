Ardahan’da önündeki araca çarpan otomobil böyle takla attı: 2 yaralı | Video 05.06.2024 | 08:52 Ardahan'da seyir halindeki otomobilin önündeki araca çarpma anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü belli olmayan 75 AU 132 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'nun Kars Caddesi bağlantılı noktasında seyir halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Aynı istikamette seyir halinde olan araçlar ise otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Ramazan Demirhan ve Yusuf Arda Çiftçi, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Öte yandan kazanan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin önündeki araca çarptığı anlar görüntülere yansıdı.