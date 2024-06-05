Ardahan’da önündeki araca çarpan otomobil böyle takla attı: 2 yaralı | Video
Ardahan'da seyir halindeki otomobilin önündeki araca çarpma anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Öte yandan kazanan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin önündeki araca çarptığı anlar görüntülere yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:18
Sıcağın etkisiyle kopan elektrik telinde yaşanan patlama kamerada | Video 05.06.2024 | 09:27
00:51
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı | Video 05.06.2024 | 09:27
01:36
02:36
01:55
Ardahan’da önündeki araca çarpan otomobil böyle takla attı: 2 yaralı | Video 05.06.2024 | 08:52
01:45
Eşiyle tartışan öfkeli koca evini ateşe verdi | Video 05.06.2024 | 08:45
02:15
01:47
Isparta’da bıçaklı kavga: 4 yaralı | Video 04.06.2024 | 16:41
03:09
00:43
01:05
00:46
04:01
Üsküdar'da ortalığı birbirine katan sürücü evine gidip uyudu | Video 04.06.2024 | 14:05
02:31
01:10
İyilik Yolu’nun, Kurban hazırlıkları tamam! | Video 04.06.2024 | 16:16
01:48
Önündeki araca çarpan sürücü arkasına bakmadan kaçtı: 2 yaralı | Video 04.06.2024 | 15:34
01:41
00:13
Antrenman yapan motocrosscular böyle çarpıştı | Video 04.06.2024 | 14:04
03:22
00:16
2 pilotun şehit olduğu uçağın düşme anı kamerada | Video 04.06.2024 | 14:05