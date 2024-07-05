Ardahan’da rüşvet operasyonu: 32 gözaltı | Video
Ardahan merkezli 2 ilde ihaleye fesat karıştıranlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yayla ve meraların satışı sürecinde usulsüzlük yaptığı tespit edilen aralarında 4’ü muhtar 32 şüpheli gözaltına alındı.
Ardahan ve Iğdır'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda aralarında 4'ü muhtar 32 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin sorgusu devam ediyor.
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