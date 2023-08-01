Video Yaşam Ardahan’da sağanak ve dolu etkili oldu | Video
Ardahan’da sağanak ve dolu etkili oldu | Video

Ardahan’da sağanak ve dolu etkili oldu | Video

01.08.2023 | 10:03

Ardahan’da sabah saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sağanak nedeniyle karayollarında araçlar biriken sulardan dolayı ilerlemekte güçlük çekti. Kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağmur, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Kuvvetli yağış nedeniyle Ardahan-Posof karayolunun Ulgar dağı mevkiinde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Posof ilçesine giden Hüseyin Biçer, ''Sağanak yağış nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Biraz önce dolu yağışı vardı. Şimdi de şiddetli sağanak var.'' dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Havadan ve karadan 25 kişilik ekiple aranan köpek 88 saat sonra bulundu | Video 06:37
Havadan ve karadan 25 kişilik ekiple aranan köpek 88 saat sonra bulundu | Video 01.08.2023 | 11:08
Trafikteki yol verme kavgası kamerada | Video 00:44
Trafikteki yol verme kavgası kamerada | Video 01.08.2023 | 11:02
Çaldığı motosikleti koşarak götürdü | Video 00:33
Çaldığı motosikleti koşarak götürdü | Video 01.08.2023 | 11:02
Hindistan’da çatışma: 5 ölü | Video 01:59
Hindistan’da çatışma: 5 ölü | Video 01.08.2023 | 11:02
Durdurulan araçtan 177 kilo uyuşturucu çıktı | Video 00:53
Durdurulan araçtan 177 kilo uyuşturucu çıktı | Video 01.08.2023 | 10:36
Beşiktaş’ta araçta akıl almaz uyuşturucu düzeneği kamerada: Polis yaylı zulayı kulaklıkla çözdü | Video 01:25
Beşiktaş’ta araçta akıl almaz uyuşturucu düzeneği kamerada: Polis yaylı zulayı kulaklıkla çözdü | Video 01.08.2023 | 10:03
Avukatlar Esenyurt’taki silahlı saldırının görüntülerini değerlendirdi | Video 06:35
Avukatlar Esenyurt'taki silahlı saldırının görüntülerini değerlendirdi | Video 01.08.2023 | 10:30
Ardahan’da sağanak ve dolu etkili oldu | Video 01:53
Ardahan’da sağanak ve dolu etkili oldu | Video 01.08.2023 | 10:03
Beşiktaş’ta araçta akıl almaz uyuşturucu düzeneği! Polis yaylı zulayı kulaklıkla çözdü | Video 01:25
Beşiktaş’ta araçta akıl almaz uyuşturucu düzeneği! Polis yaylı zulayı kulaklıkla çözdü | Video 01.08.2023 | 10:15
Beşiktaş’ta yüksek ses ihbarına giden polise saldırı! Şişe fırlatıp burnunu kırdılar | Video 02:51
Beşiktaş’ta yüksek ses ihbarına giden polise saldırı! Şişe fırlatıp burnunu kırdılar | Video 01.08.2023 | 10:15
İstanbul’da “MET” baskını… 298.5 kilo ele geçirildi | Video 00:55
İstanbul’da “MET” baskını… 298.5 kilo ele geçirildi | Video 01.08.2023 | 09:10
Yangın ihbarı mahalleliyi sokağa döktü | Video 01:00
Yangın ihbarı mahalleliyi sokağa döktü | Video 01.08.2023 | 09:05
Bursa’da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı | Video 01:26
Bursa’da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı | Video 01.08.2023 | 08:52
Önce yemek yedi, sonra paraları çaldı | Video 00:48
Önce yemek yedi, sonra paraları çaldı | Video 01.08.2023 | 08:45
Beyoğlu’nda kontrolden çıkıp virajı alamayan beton mikseri yan yattı | Video 02:08
Beyoğlu’nda kontrolden çıkıp virajı alamayan beton mikseri yan yattı | Video 01.08.2023 | 08:45
Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı | Video 00:19
Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı | Video 01.08.2023 | 08:45
Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı | Video 00:19
Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı | Video 31.07.2023 | 22:54
ABD’de küçük uçak denize çakıldı | Video 01:22
ABD’de küçük uçak denize çakıldı | Video 31.07.2023 | 22:11
Beylikdüzü’nde trafiği tehlikeye atarak seyreden sürücüye ceza yağdı | Video 00:44
Beylikdüzü'nde trafiği tehlikeye atarak seyreden sürücüye ceza yağdı | Video 31.07.2023 | 16:20
Kimseye aldırış etmedi, bir eliyle telefon tutup diğer eliyle minibüsü kullandı | Video 03:19
Kimseye aldırış etmedi, bir eliyle telefon tutup diğer eliyle minibüsü kullandı | Video 31.07.2023 | 15:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA