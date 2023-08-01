Ardahan’da sağanak ve dolu etkili oldu | Video

Sağanak nedeniyle karayollarında araçlar biriken sulardan dolayı ilerlemekte güçlük çekti. Kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağmur, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Kuvvetli yağış nedeniyle Ardahan-Posof karayolunun Ulgar dağı mevkiinde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Posof ilçesine giden Hüseyin Biçer, ''Sağanak yağış nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Biraz önce dolu yağışı vardı. Şimdi de şiddetli sağanak var.'' dedi.