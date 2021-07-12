Video Yaşam Ardahan'da sel. Evleri su bastı | Video

Ardahan'da sel. Evleri su bastı | Video

Ardahan'da sel. Evleri su bastı | Video
12.07.2021 | 09:02

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Ardahan'da etkili olan yağmur, Damal ilçesinde sele dönüştü. İlçede birçok sayıda ev su altında kaldı.

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Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, Damal ilçesinde sele neden oldu. Cumhuriyet Mahallesi'nde 7 ev suyla doldu, oturulamaz hale geldi. Sel anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Selin ardından bölgeye giden AFAD ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

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