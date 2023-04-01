Ardahan’da soğuk hava: Aracın depo kapağı dondu buz sarkıtları oluştu | Video
Ardahan’da kar yağışın ardından etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, Ufuk Işık’a ait aracın depo kapağı bile dondu.
Ufuk Işık, bugün şaka gibi, aracımın depo kapağı dahi dondu. Güne bu sürpriz ile uyandığını söyleyen Işık, ''Ardahan'da iki gün boyunca kar yağışı etkili oldu. Bununla beraber soğuk hava ve rüzgarın da etkisiyle aracımızın depo kapağı da dahil buzla kaplandı. 1 Nisan şakası gibi, halen daha kışı yaşıyoruz. Bu yıl bir türlü yaz gelmedi. Durum bundan ibaret'' dedi.
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