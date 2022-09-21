Ardahan'da yağmur sonrası gökyüzünde beliren gökkuşağı görenleri mest etti | Video
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Kocaeli'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 21.09.2022 | 08:26
Ardahan'da yağmur sonrası gökyüzünde beliren gökkuşağı görenleri mest etti.