Ardahan’da yoğun sis: Görüş mesafesini 20 metreye düştü | Video
Ardahan’da kent merkezinde sabah saatlerinde oluşan sis, görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü.
Sabah saatlerinde yoğun sisin etkili olduğunu söyleyen Ufuk Işık, ''Sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi 10-15 metreye kadar düştü. Kent merkezi ve kuzey-güney yollarında ise sis, bağlantı yollarını kullanan sürücülerin ulaşımda zorlanmasına neden oldu. Hava sıcaklığı gittikçe artıyor. Soğukların etkisiyle buzlanma da meydana geliyor. Sürücülerin daha dikkatli olmaları gerekiyor'' dedi.
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