Video Yaşam Ardahan’dan deprem bölgesine saman, yem ve 79 adet küçükbaş hayvan gönderildi | Video
Ardahan’dan deprem bölgesine saman, yem ve 79 adet küçükbaş hayvan gönderildi | Video

Ardahan’dan deprem bölgesine saman, yem ve 79 adet küçükbaş hayvan gönderildi | Video

24.03.2023 | 11:38

Kahramanmaraş merkezli ‘Asrın afetinden’ sonra Ardahan’dan çeşitli yardımların yanı sıra üreticilerin ihtiyacını karşılamak içinde il genelinde toplanan yem ve samanlar deprem bölgesine gönderildi. Üreticiler ayrıca 79 adet küçükbaş hayvanı da deprem bölgesine gönderdi.

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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen üreticilerin ihtiyacını karşılamak üzere, Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Ardahan'daki üreticilerinden temin edilen küçükbaş hayvan, yem ve saman başta olmak üzere çeşitli yardımlar, afet bölgesine gönderildi.

30 ton kesif yem, 3 Tır saman, 10 adet seyyar duş ve tuvalet ile 79 adet küçükbaş hayvan Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'a gönderildi.
Ardahan Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Salman Gürbüz, üreticiler tarafından 79 adet koyun ve keçi yardımı yapıldığını söyledi. Gürbüz, ''Üreticilerimiz tarafından yapılan 79 adet küçükbaş hayvanın satışını gerçekleştirdik. Elde edilen para Valilik kanalıyla AFAD hesabına yatırılacaktır. Yardımda bulunan herkese teşekkür ediyorum'' dedi.

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