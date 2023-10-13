Ardiyede plastik kasalar alevlere teslim oldu: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı | Video 13.10.2023 | 15:08 Antalya’nın Serik ilçesinde ardiyede çıkan yangında çok sayıda plastik kasa yanarken, bazı makinelerde zarar meydana geldi. Gökyüzünü kara dumanlarla kaplatan yangında 1 kişi alevlerden etkilendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Abdurrahmanlar Mahallesindeki bir ardiyede öğle saatlerinde meydana geldi. Çatıda yapılan kaynaktan dolayı meydana geldiği öğrenilen yangın sonrası ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede plastik kasalarının yanması sonucu forklift trakör ve makineler alevlerden etkilendi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası ardiye sahibi ellerindeki yanıklardan dolayı hastaneye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, ardiyede maddi hasar meydana geldi.