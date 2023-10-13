Ardiyede plastik kasalar alevlere teslim oldu: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı | Video
Antalya’nın Serik ilçesinde ardiyede çıkan yangında çok sayıda plastik kasa yanarken, bazı makinelerde zarar meydana geldi. Gökyüzünü kara dumanlarla kaplatan yangında 1 kişi alevlerden etkilendi.
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