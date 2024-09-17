Arin Gölü’ndeki rengarenk flamingolar görenleri mest ediyor | Video
Bitlis’in Adilcevaz ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Arin Gölü’nde konaklayan rengarenk flamingolar, görenleri mest ediyor.
Her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden gelerek Arin Gölü'nde konaklayan flamingolar, görüntüleriyle hayran bırakıyor. Van'ın Erçek Gölü'nde ve Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü'nde yoğun bir şekilde görünen flamingoları görüntülemek isteyen fotoğrafçılar bölgeye akın ediyor.
Havadan çekilen görüntülerde, Arin Gölü üzerinde adeta dans ederek görsel şov yapan flamingoları fotoğraf arşivine katan Ahlat Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Özkan Olcay, bu tür fotoğrafları çekmenin büyük bir zevk olduğunu söyledi. Olcay, "Bugün Arin Gölü'ndeyiz. Burada flamingoları çektik. Arin Gölü bir kuş cenneti. Çok sayıda kuş türünü barındırıyor. Ama bunların içinde en güzeli flamingolardır. Flamingolar yaklaşık 3 aydır buradalar. Ekim sonuna kadar burada konaklayacaklar. Bizde buraya geldik. Güzel fotoğraflar çektik. Dronla havadan görüntülerini aldık. Çok güzel bir görsel şölen sundu flamingolar. Bizde bunları fotoğraf arşivimize kattık. Bu güzellikleri gelip görmek isteyenlere tavsiye ederiz. Gelsinler hem flamingoları yakından izleme fırsatı bulurlar hem de fotoğraf çekip arşivlerine katmış olurlar" dedi.
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