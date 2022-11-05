Video Yaşam Arızalanan aracından indiği sırada kamyonet çarpan sürücü hayatını kaybetti | Video
Arızalanan aracından indiği sırada kamyonet çarpan sürücü hayatını kaybetti | Video

Arızalanan aracından indiği sırada kamyonet çarpan sürücü hayatını kaybetti | Video

05.11.2022 | 15:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: İzmir Buca’da 3.7 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video 01:23
Son Dakika: İzmir Buca'da 3.7 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video 05.11.2022 | 16:52
Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak’a saldırmışlardı: O şehir eşkıyaları gözaltına alındı | Video 00:18
Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak'a saldırmışlardı: O şehir eşkıyaları gözaltına alındı | Video 05.11.2022 | 16:37
Kırıkkale’de 5 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı | Video 00:21
Kırıkkale'de 5 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı | Video 05.11.2022 | 15:05
SON DAKİKA: Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem! | Video 00:42
SON DAKİKA: Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem! | Video 05.11.2022 | 16:02
Arızalanan aracından indiği sırada kamyonet çarpan sürücü hayatını kaybetti | Video 00:35
Arızalanan aracından indiği sırada kamyonet çarpan sürücü hayatını kaybetti | Video 05.11.2022 | 15:23
Hatay’da 19 bin 740 uyuşturucu hap ve 17 kilo 770 gram esrar ele geçirildi | Video 01:25
Hatay’da 19 bin 740 uyuşturucu hap ve 17 kilo 770 gram esrar ele geçirildi | Video 05.11.2022 | 14:45
Tamire giden kamyon D-100’de alev alev yandı | Video 02:41
Tamire giden kamyon D-100’de alev alev yandı | Video 05.11.2022 | 13:49
Samsun’da hastane dönüşü feci kaza kamerada: 2 ölü, 2 yaralı | Video 01:13
Samsun’da hastane dönüşü feci kaza kamerada: 2 ölü, 2 yaralı | Video 05.11.2022 | 12:17
Kontrolden çıkan otomobil 5 araca çarparak durdu... Kaza anı kamerada | Video 02:11
Kontrolden çıkan otomobil 5 araca çarparak durdu... Kaza anı kamerada | Video 05.11.2022 | 13:08
Yangın merdiveninden girip yakaladılar! 20 bin lira ceza yediler… | Video 00:37
Yangın merdiveninden girip yakaladılar! 20 bin lira ceza yediler… | Video 05.11.2022 | 11:57
Zeytinburnu ve Küçükçekmece’de kaçakçılık operasyonu | Video 01:08
Zeytinburnu ve Küçükçekmece'de kaçakçılık operasyonu | Video 05.11.2022 | 11:57
Şanlıurfa’da tarihi eser operasyonu: 2 milyon dolara satacaklardı | Video 01:21
Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: 2 milyon dolara satacaklardı | Video 05.11.2022 | 11:42
Park halindeki aracı saniyeler içinde çaldı | Video 02:15
Park halindeki aracı saniyeler içinde çaldı | Video 05.11.2022 | 11:39
Tam 108 suç kaydı olan ’Hırsız Pınar’ yakalandı | Video 00:43
Tam 108 suç kaydı olan 'Hırsız Pınar' yakalandı | Video 05.11.2022 | 11:34
Bankta yatan gencin yüzünü maket bıçağıyla kesti! Dehşet anları kamerada | Video 00:51
Bankta yatan gencin yüzünü maket bıçağıyla kesti! Dehşet anları kamerada | Video 05.11.2022 | 10:26
148 farklı adrese yapılan operasyonda 797 kaçak göçmen yakalandı | Video 01:32
148 farklı adrese yapılan operasyonda 797 kaçak göçmen yakalandı | Video 05.11.2022 | 10:26
Esenyurt’ta 12 yaşındaki genç kız, yaşadığı apartmanın çatısından düşerek ağır yaralandı | Video 01:11
Esenyurt’ta 12 yaşındaki genç kız, yaşadığı apartmanın çatısından düşerek ağır yaralandı | Video 05.11.2022 | 09:43
Jandarma ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı: 4 gözaltı! | Video 01:22
Jandarma ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı: 4 gözaltı! | Video 05.11.2022 | 09:43
Esra Erol Hayat’a bayram yaşattı | Video 53:34
Esra Erol Hayat’a bayram yaşattı | Video 04.11.2022 | 19:13
Sular yükselince nehrin ortasında mahsur kaldı | Video 00:56
Sular yükselince nehrin ortasında mahsur kaldı | Video 04.11.2022 | 20:24

Ankara’da yol kenarına çektiği arızalı aracından indiği sırada kamyonet çarpan bir kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Yenimahalle ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre arızalanan aracını yolun kenarına park eden Sedat A.'ya, araçtan indiği esnada Mehmet K. idaresindeki kamyonet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sedat A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYMUŞTUK"
Kazanın tanıklarından Burak Kabak, "Kamyon arkadan çarpmış. Sonra araç bariyerlere çarpıp takla atmış. Araba bozulmuş sanırım. Sürücü hayatını kaybediyor. Ortalık çok kalabalıktı. Ölen kişinin oğlu geldi, babasının başında yarım saat bekledi. Büyük bir gürültü duymuştuk, sese çıktık" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA