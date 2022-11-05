Arızalanan aracından indiği sırada kamyonet çarpan sürücü hayatını kaybetti | Video
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Ankara’da yol kenarına çektiği arızalı aracından indiği sırada kamyonet çarpan bir kişi hayatını kaybetti.
"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYMUŞTUK"
Kazanın tanıklarından Burak Kabak, "Kamyon arkadan çarpmış. Sonra araç bariyerlere çarpıp takla atmış. Araba bozulmuş sanırım. Sürücü hayatını kaybediyor. Ortalık çok kalabalıktı. Ölen kişinin oğlu geldi, babasının başında yarım saat bekledi. Büyük bir gürültü duymuştuk, sese çıktık" ifadelerini kullandı.