Video Yaşam Arızalanan İETT otobüsü trafiği kilitledi | Video
Arızalanan İETT otobüsü trafiği kilitledi | Video

Arızalanan İETT otobüsü trafiği kilitledi | Video

06.11.2022 | 10:00

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Sultangazi'de arıza yapan İETT otobüsü nedeni ile ilçe merkezinde trafik kilitlendi. Yaklaşık bir buçuk saat süren tamirin ardından arıza giderilince trafik yeniden açıldı.

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Olay dün akşam saat 21.30 sıralarında Sultangazi Uğurmumcu mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Cebeci mahallesi Taksim seferini yapan 36T hattında çalışan körüklü İETT otobüsü Çanakkale Şehitleri caddesi üzerinden Atatürk Bulvarı istikametine dönmek istediği esnada körük kısmı arızalanarak kilitlendi. Trafik akışının yoğun olduğu saatlerde yaşanan arıza nedeni ile bulvarı kullanmak isteyen diğer sürücüler ise zor anlar yaşarken çevre esnafının yönlendirmesi ile trafik akışı yaklaşık bir buçuk saat boyunca ara sokaklar üzerinden sağlanabildi.

Sürücünün arızayı gidermek için uğraşları sonuç vermeyince bölgeye arıza ekibi çağırıldı. Ekiplerin gelmesi ile arızası giderilen otobüs yeniden hareket ederken trafik akışı tekrar normal seyrine döndü. Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde vatandaşın "otobüs arızası körük kilitlendi" dediği ve yolun bir yönünün tamamen trafiğe kapandığı görülüyor.

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