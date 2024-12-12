Arızalanan metrobüste panik anları: Dumanlar yükselmeye başladı | Video
Halıcıoğlu Metrobüs durağında sabah saatlerinde bir metrobüsten yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Dumanların yükseldiği metrobüsteki yolcular tahliye edilirken, servis dışı olan metrobüs ekiplerin müdahalesi sonrası servise götürüldü.
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