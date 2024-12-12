Video Yaşam Arızalanan metrobüste panik anları: Dumanlar yükselmeye başladı | Video
Arızalanan metrobüste panik anları: Dumanlar yükselmeye başladı | Video

Arızalanan metrobüste panik anları: Dumanlar yükselmeye başladı | Video

12.12.2024 | 12:36

Halıcıoğlu Metrobüs durağında sabah saatlerinde bir metrobüsten yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Dumanların yükseldiği metrobüsteki yolcular tahliye edilirken, servis dışı olan metrobüs ekiplerin müdahalesi sonrası servise götürüldü.

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Olay, saat 09.30 sıralarında Halıcıoğlu metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki metrobüsün arka tarafından bulunan motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören metrobüs şoförü aracı durdurarak içerisinde bulunan yolcuları tahliye etti. Durağın dışına alınan metrobüs bir süre burada bekletildikten sonra ekiplerin müdahalesi sonrası servise götürüldü.
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